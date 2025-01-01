Трагическую весть сообщила Барышевский поселковый совет, пишет 24 Канал.

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На фронте погиб воин Виталий Карпенко

Барышевский поселковый совет сообщил, что Карпенко Виталий Михайлович погиб в результате огнестрельного пулевого ранения в Купянске, что на Харьковщине.

Виталий был верен присяге, с первого дня полномасштабного вторжения добровольно стал на защиту страны и в рядах территориальной обороны освобождал Барышевщину, Броварщину, Киевскую область, а затем боролся на восточных рубежах страны, удерживая нашествие врага,

– говорилось в сообщении.

Там указали, что командир отделения связи воинской части А7302 сержант Карпенко был образцовым исполнителем воинского долга, поддерживал высокую боевую готовность подразделения, был профессионалом своего дела, имел высокие показатели в боевой подготовке, овладении военной техникой и вооружении.

За весомый личный вклад в защиту Родины его неоднократно награждали грамотами и благодарностями от военного руководства.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким защитника. Вечная память и слава Герою!