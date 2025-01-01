Трагічну звістку повідомила Баришівська селищна рада, пише 24 Канал.

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На фронті загинув воїн Віталій Карпенко

Баришівська селищна рада повідомила, що Карпенко Віталій Михайлович загинув внаслідок вогнепального кульового поранення у Куп’янську, що на Харківщині.

Віталій був вірний присязі, із першого дня повномасштабного вторгнення добровільно став на захист країни і в лавах територіальної оборони звільняв Баришівщину, Броварщину, Київщину, а потім боровся на східних рубежах країни, утримуючи навалу ворога,

– ішлося в повідомленні.

Там вказали, що командир відділення зв’язку військової частини А7302 сержант Карпенко був зразковим виконавцем військового обов’язку, підтримував високу бойову готовність підрозділу, був професіоналом своєї справи, мав високі показники в бойовій підготовці, оволодінні військовою технікою та озброєнні.

За вагомий особистий внесок у захист Батьківщини його неодноразово нагороджували грамотами та подяками від військового керівництва.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!