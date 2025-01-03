Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Тернополя Сергія Надала.

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Загинув захисник Назарій Смоляк

Назарій Смоляк загинув 28 грудня. Український захисник віддав життя, виконуючи бойове завдання на Луганщині.

Назарій – приклад незламності духу наших воїнів. Висловлюю глибокі співчуття родині та близьким. Вічна слава Герою!

– написав Сергій Надал.

У Великоберезовицькій селищній громаді розповіли, що Назарій Смоляк родом з села Лучка. До лав ЗСУ приєднався у листопаді 2024 року.

Захисникові назавжди 25. У Героя залишилася мати та дві сестри.

Чин похорону розпочнеться у п'ятницю, 3 січня, об 11:00 в домі Печалі в Тернополі. Звідки траурна хода пройде на Микулинецьке кладовище.

Поховають Героя Назарія Смоляка на Алеї Слави поруч з іншими військовослужбовцями, які віддали своє життя за незалежність України.

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Загинув захисник Назарій Смоляк / Фото з фейсбуку Великоберезовецької громади

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника Назарія Смоляка. Вічна пам'ять і слава Герою!