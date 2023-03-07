Расследованием установлено, что с 2015 года женщина руководила рядом местных пророссийских организаций, в частности, запрещенной партии ОПЗЖ и общественной организации "Украинский выбор – право народа".

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Эксглава львовской ОПЗЖ находится под стражей

Действуя по указаниям спецслужб России, она организовывала и лично участвовала в проплаченных массовых мероприятиях, активно распространявших ложные данные для дестабилизации общественно-политических настроений на Львовщине и смены действующей власти в стране.

Обвиняемая также организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического, культурного статуса Галичине и ее отсоединение в отдельную автономию.

Кроме этого, с 2018 года женщина систематически принимала участие в программах на российских и пророссийских медийных ресурсах, выступая в роли "политического эксперта" и специалиста в области общественно-политических процессов в Украине,

– говорится в сообщении.

В своих интервью она распространяла пропагандистскую, предвзятую и исключительно негативную информацию об Украине относительно русофобии, фашизма, нацизма и радикального национализма, а также якобы расположенных на территории государства баз НАТО.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей.

О ком может идти речь

В августе 2022 года СБУ информировала, что во Львовской области разоблачили агентку российских спецслужб и сообщили ей о подозрении в государственной измене. Предательница вела антиукраинскую деятельность.

В частности, агент кремля активно продвигала идеи федерализации Украины и проводила информационные акции антиукраинского направления.

Тогда в СБУ не назвали имя агентки, однако отметили, что она возглавляла руководящие должности в пророссийских центрах. В частности, руководила Львовским союзом пророссийских общественных организаций и была членом партии ОПЗЖ.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщал, что речь идет об Инне Иваночко.