Розслідуванням встановлено, що з 2015 року жінка керувала низкою місцевих проросійських організацій, зокрема забороненої партії ОПЗЖ та громадської організації "Український вибір – право народу".

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Ексголова львівської ОПЗЖ перебуває під вартою

Діючи за вказівками спецслужб Росії, вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни чинної влади в країні.

Обвинувачена також організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від'єднання в окрему автономію.

Окрім цього, з 2018 року жінка систематично брала участь в програмах на російських та проросійських медійних ресурсах, виступаючи у ролі "політичного експерта" та фахівця у галузі суспільно-політичних процесів в Україні,

– йдеться у повідомленні.

У своїх інтерв'ю вона поширювала пропагандистську, упереджену та виключно негативну інформацію про Україну щодо русофобії, фашизму, нацизму та радикального націоналізму, а також нібито розташованих на території держави баз НАТО.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

Про кого може йтися

У серпні 2022 року СБУ інформувала, що на Львівщині викрили агентку російських спецслужб та повідомили їй про підозру в державній зраді. Зрадниця вела антиукраїнську діяльність.

Зокрема, агентка кремля активно просувала ідеї федералізації України та проводила інформаційні акції антиукраїнського спрямування.

Тоді в СБУ не назвали ім'я агентки, проте зазначили, що вона очолювала керівні посади у проросійських осередках. Зокрема, керувала Львівською спілкою проросійських громадських організацій та була членкинею партії ОПЗЖ.

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомляв, що йдеться про Інну Іваночко.