Известно, что Инна Кузнецова скончалась 16 июля в литовской столице Вильнюсе. Она боролась с тяжелой болезнью, но побороть ее так и не смогла.

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Заупокойное богослужение возглавил Эпифаний

В Михайловском Златоверхом заупокойное богослужение возглавил глава ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний. Он также произнес прощальные слова об Инне Кузнецовой, которую знал лично.

Также в храм пришли ее друзья, родные, коллеги, бывшие студенты, политики и дипломаты. Они пришли, чтобы провести в последний путь Инну Кузнецову.

Известно, что Инна Кузнецова родилась в Киеве 30 марта 1963 года. Она окончила факультет журналистики Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко.

Инну Кузнецову отправили в последний путь в Киеве / Фото "Радио Свобода"

Она работала корреспондентом, политическим обозревателем Национального радио, а также главной редактором "Радио Эра FM". А уж в 2009 году начала свою работу в редакции "Радио Свобода". Она была руководителем Киевского бюро "Радио Свобода".

Обратим внимание, что за время руководства Кузнецовой Киевского бюро, оно получило премию имени Дэвида Берка. Ее вручили за освещение политического кризиса в Украине в конце 2013 и начале 2014 года.

Весной этого года Инне Кузнецовой исполнилось 60 лет. В свой день рождения, 30 марта, журналистка отметила, что год был очень трудным как для страны, так и для нее лично.

В давних планах я представляла себе этот день по-разному, но отнюдь не в больничной койке… Трансплантация костного мозга, как говорят врачи, прошла успешно, сейчас борюсь с побочными реакциями. Из выводов этого года – не откладывай ничего на завтра, потому что завтра может и не наступить, но с другой стороны – не забывай о балансе, кроме работы должен быть отдых (хотя к работе тянет),

– написала журналистка.

Известно, что Инна Кузнецова похоронили на Берковецком кладбище.