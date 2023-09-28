Відомо, що Інна Кузнецова померла 16 липня у литовській столиці Вільнюсі. Вона боролася з тяжкою хворобою, але побороти її так і не змогла.

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Заупокійне богослужіння очолив Епіфаній

У Михайлівському Золотоверхому заупокійне богослужіння очолив глава ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Він також промовив прощальні слова про Інну Кузнецову, котру знав особисто.

Також до храму прийшли її друзі, рідні, колеги, колишні студенти, політики та дипломати. Вони прийшли, щоб провести в останню путь Інну Кузнецову.

Відомо, що Інна Кузнецова народилася у Києві 30 березня 1963 року. Вона закінчила факультет журналістики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка.

Інну Кузнецову відправили в останню путь у Києві / Фото "Радіо Свобода"

Вона працювала кореспонденткою, політичною оглядачкою Національного радіо, а також головною редакторкою "Радіо Ера FM". А вже у 2009 році розпочала свою роботу в українській редакції "Радіо Свобода". Вона була керівницею Київського бюро "Радіо Свобода".

Звернімо увагу, що за час керівництва Кузнецовою Київського бюро, воно отримало премію імені Дейвіда Берка. Її вручили за висвітлення політичної кризи в Україні наприкінці 2013 і на початку 2014 року.

Навесні цього року Інні Кузнецовій виповнилося 60 років. У свій день народження, 30 березня, журналістка зазначила, що рік був дуже тяжким як для країни, так і для неї особисто.

У давніх планах я уявляла собі цей день по-різному, але аж ніяк не в лікарняному ліжку… Трансплантація кісткового мозку, як кажуть лікарі, відбулась успішно, зараз борюся з побічними реакціями. З висновків цього року – не відкладай нічого на завтра, бо завтра може і не настати, але з іншого боку – не забувай про баланс, крім праці має бути відпочинок (хоча до праці тягне),

– написала журналістка.

Відомо, що Інну Кузнецову поховали на Берковецькому цвинтарі.