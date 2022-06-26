Воины 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уже успели снискать славу на всю Украину. Они активно уничтожают русских кафиров и приближают нашу победу в этой войне.

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Пьяные развлечения россиян на позициях

Воин с позывным "Кинг-Конгом" рассказал о ситуации на линии столкновения с россиянами. Он сообщил, что сейчас держит оборону на позиции, которая ближе к врагу.

В километре от нашей позиции расположены подбитые машины врага – бронированный внедорожник и бортовой военный грузовик. Обе цели удалось поразить из противотанкового ракетного комплекса "Стугна".

Российские солдаты обустроили свои позиции поближе, на расстоянии 500 – метров.

Иногда кафиры выскакивают по несколько человек из укрытия и кричат нам: "Хахол, выходи! Выходи давай!" Мы пустим туда пулеметную очередь, они попадают на землю, а потом вскакивают и, пригибаясь, бегут назад. Это у них такие развлечения, когда они понапиваются. Жаль, что из-за особенности местности их трудно достать из пулеметов и автоматов,

– рассказал "Кинг-Конг".

Также воин добавил, что несколько раз враг пытался прорвать наши позиции по соседству, но наши подразделения объединились и дали оккупантам хорошую взбучку.

Война России с Украиной: последние новости

Контрнаступление ВСУ на Юге проходит удачно. Российские кафиры активно роют окопы и даже думать забыли о наступательных действиях. Наши воины уверенно шагают вперед и делают все возможное, чтобы как можно скорее освободить Херсонщину от врага.

"Элитная" Кантемировская дивизия российских оккупантов снова понесла потери. Нашим героям у Изюма удалось уничтожить 5 вражеских танков из 12.

Украина продолжает получать большое количество военной помощи наших партнеров. В Генеральном штабе рассказали об отличиях между MLRS и HIMARS, которыми наши герои уже активно уничтожают российских кафиров.

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