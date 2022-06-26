Воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади вже встигли здобути славу на всю Україну. Вони активно нищать російських окупантів та наближають нашу перемогу у цій війні.

Читайте також Росію відділяють від дефолту лічені години, хоч там це і заперечують, – Bloomberg

П'яні розваги росіян на позиціях

Воїн з позивним "Кінг-Конг" розповів про ситуацію на лінії зіткнення з росіянами. Він повідомив, що зараз тримає оборону на позиції, яка найближча до ворога.

За кілометр від нашої позиції розташовані підбиті машини ворога – броньований позашляховик і бортова військова вантажівка. Обидві цілі вдалося вразити з протитанкового ракетного комплексу "Стугна".

Російські солдати облаштували свої позиції ближче, на відстані 500 – метрів.

Іноді окупанти вискакують по кілька людей з укриття й кричать нам: "Хахол, вихаді! Вихаді давай!" Ми пустимо туди кулеметну чергу, вони попадають на землю, а потім підхопляться і, пригинаючись, біжать назад. Це в них такі розваги, коли вони понапиваються. Шкода, що через особливість місцевості їх важко дістати з кулеметів і автоматів,

– розповів "Кінг-Конг".

Також воїн додав, що кілька разів ворог намагався прорвати наші позиції по сусідству, але наші підрозділи об'єдналися та дали окупантам добрячого прочухана.

Війна Росії з Україною: останні новини

Контрнаступ ЗСУ на Півдні проходить вдало. Російські окупанти активно риють окопи та навіть думати забули про наступальні дії. Наші воїни впевнено крокують вперед та роблять усе можливе для того, щоб якомога швидше звільнити Херсонщину від ворога.

"Елітна" Кантемирівська дивізія російських окупантів знову зазнала втрат. Нашим героям біля Ізюма вдалося знищити 5 ворожих танків з 12.

Україна продовжує отримувати велику кількість військової допомоги від наших партнерів. У Генеральному штабі розповіли про відмінності між MLRS та HIMARS, якими наші герої вже активно нищать російських окупантів.

Дивіться також – росіянин скаржиться дружині на важкі бої з українськими воїнами: відео