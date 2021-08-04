Иностранцев снова будут штрафовать за нарушение правил пребывания в Украине

Для иностранцев, нарушивших правила пребывания в Украине, возвращают штрафы. Их отменили в марте 2020 года из-за начала пандемии коронавируса.

Соответствующее решение накануне принял Кабинет Министров. Оно вступает в силу с 7 августа 2021 года.

Обратите внимание Увеличение выплат при рождении ребенка: какие суммы могут получать украинцы

Почему эту норму возвращают

Из-за начала пандемии COVID-19 много иностранцев оказались в затруднительном положении. После введения карантина многие из них не имели возможности покинуть Украину вовремя.

В связи с этим правительство отменило административную ответственность за пребывание в стране дольше установленного срока.

Из-за ослабления карантина, отмена этой нормы стало неактуальной. Поэтому с 7 августа на иностранных граждан, нарушивших правила пребывания в Украине, будет ждать штраф. Исключением являются люди, которые не смогли выехать из Украины или обратиться в Государственную миграционную службу из-за карантинных ограничений. То есть, если иностранец заболел коронавирусом или находится на самоизоляции.

Что грозит нарушителям

Гражданам иностранных государств, нарушивших сроки пребывания на территории Украины, грозит штраф в размере от 1700 до 5100 гривен.

С 5 августа 2021 года в Украине будут действовать новые правила пересечения границы для тех, кто едет из России или Индии. Для невакцинированных признанными в Украине препаратами предложат два варианта дальнейших действий. Они должны предоставить результаты ПЦР-теста в течение 72 часов после прибытия, или загрузить "Дий дома", сдать тест и отправиться на самоизоляцию.