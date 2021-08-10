Он получил резаную рану ноги, поэтому понадобилась медицинская помощь. Впоследствии потерпевший обратился к правоохранителям.

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Голова мужчины после драки с иностранцами / Фото "Муниципальной стражи"

Начали расследовать

Издание "Сегодня" пишет, что пострадавшему примерно 35 лет (родился в 1986 году). Правоохранители, прибывшие на место происшествия, открыли уголовное производство.

Этот случай расследуют по статье о легком телесном повреждении. На фото с места видно, что кровь потерпевшего попала на одежду и руку сотрудника "Муниципальной охраны".



Сотрудник "Муниципальной стражи" в пятнах крови / Фото "Муниципальной стражи"

Похожее событие в Киеве

В центре столицы примерно в 2 часа ночи 22 июля подрались несколько десятков человек. Среди них были иностранцы, которые били оппонентов палками.

Свидетели позвонили патрульным, однако впоследствии отменили вызов. Сначала между мужчинами начался конфликт, который быстро перерос в драку. Какова была причина схватки – неизвестно.