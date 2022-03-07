Сегодня, 7 марта, в телеграмм-канале "Санкции в РФ" сообщили, что иностранцы покидают должности руководства социальной сети "ВКонтакте".

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Так, 4 марта Жако Ван Дер Мерве, Чарльз Сирл и Марк Ремон Сорор объявили, что уходят с должности неисполнительных членов совета директоров VK.

В частности, с 7 марта Ян Буне и Сан Хун Ким покидают должности независимых директоров компании.

Кроме того, Мэттью Хаммонд уйдет с позиции управляющего и финансового директора VK.

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