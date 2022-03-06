Редакция "Медиазоны" заявила, что их заблокировали "за то, что они честно освещают происходящее в Украине и называют вторжение вторжением, а войну – войной".

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По мнению Генпрокуратуры, на требования которой ссылается "Роскомнадзор", на "Медиазоне" размещена "ложная информация, которая создает угрозу массового нарушения общественного порядка. В частности, речь идет о материалах о якобы нападении Россией на Украину".

По мнению ведомства, информация "Медиазоны" не отвечает официальным источникам, поэтому формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности.

"Медиазона" пообещала продолжить работу и писать о войне в Украине. Редакция создала "зеркало сайта".

Добавим, что в России все СМИ – подконтрольны путинскому режиму. В то же время, заблокирован ряд СМИ, среди которых "Дождь", "Эхо Москвы", "Медуза", "Радио Свобода", ВВС и Deutsche Welle. Также Роскомнадзор заблокировал соцсети Facebook, Instagram и Twitter.