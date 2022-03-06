Редакція "Медіазони" заявила, що їх заблокували "за те, що вони чесно висвітлюють те, що відбувається в Україні, і називають вторгнення вторгненням, а війну – війною".

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На думку Генпрокуратури, на вимогу якої посилається “Роскомнагляд”, на "Медіазоні" розміщено "неправдиву інформацію, яка створює загрозу масового порушення громадського порядку. Зокрема, йдеться про матеріали щодо нібито нападу Росією на Україну".

На думку відомства, інформація "Медіазони" не відповідає офіційним джерелам, а тому формує у людей панічні настрої, створює передумови масовим порушенням громадського порядку та громадської безпеки.

"Медіазона" пообіцяла продовжити роботу і як писати про війну в Україні. Редакція створила "дзеркало сайту".

Додамо, що в Росії всі ЗМІ – підконтрольні путінському режиму. Водночас заблоковані ряд ЗМІ, серед яких "Дождь", "Ехо Москви", "Медуза", "Радіо Свобода", ВВС та Deutsche Welle. Також Роскомнагляд заблокував соцмережі Facebook, Instagram і Twitter.

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