Сьогодні, 7 березня, у телеграм-каналі "Санкции в РФ" повідомили, що іноземці покидають посади керівництва соціальної мережі "ВКонтакті".

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Так, 4 березня Жако Ван Дер Мерве, Чарльз Сірл та Марк Ремон Сорор оголосили, що залишають посади невиконавчих членів ради директорів VK.

Зокрема, з 7 березня Ян Буне та Сан Хун Кім залишають посади незалежних директорів компанії.

Крім того, Меттью Хаммонд піде з позиції керуючого директора та фінансового директора VK.

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