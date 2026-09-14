Россия завербовала более 28 тысяч иностранных наемников для войны против Украины, – ГУР

Кремль активно ищет новых наемников за рубежом, чтобы компенсировать сокрушительные потери собственной армии на фронте. Украинская военная разведка противодействует этим схемам и привлекает международных партнеров для срыва вражеского вербовки.

Об этом сообщил начальник ГУР Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Олег Иващенко в интервью изданию The Times.

Что известно о привлечении Россией иностранцев для войны в Украине?

Государство-агрессор уже завербовало на преступную войну более 28 тысяч иностранцев. По словам Иващенко, украинская сторона активно противодействует вражескому вербовке за рубежом и передает важные данные партнерским спецслужбам. Кроме того, разведка проводит некинетические операции, чтобы информировать население соответствующих стран о рисках и обмане со стороны Кремля.

Глава военной разведки подчеркнул, что Россия также продолжает наращивать военное сотрудничество с Северной Кореей. По данным ГУР, сейчас в Курской области находится около 8 тысяч военных из КНДР, однако их численность может существенно возрасти.

Мы работаем над тем, чтобы это остановить, передавая информацию соответствующим службам безопасности и разведки. Также проводим некинетические операции, чтобы информировать население соответствующих стран,

– сказал Олег Иващенко.

По оценкам украинской разведки, количество северокорейских военнослужащих на территории государства-агрессора может увеличиться примерно до 50 тысяч человек.

Попытки компенсировать потери

Системное привлечение наемников связано с огромными потерями оккупантов на поле боя. Глава ГУР Олег Иващенко заявил, что Россия ежедневно теряет на фронте от 1410 до 1551 военнослужащего, тогда как способна мобилизовать лишь около 1000–1200 человек в сутки.

По его словам, около 60 % суточных потерь приходится на погибших в боях, а ежемесячные потери российской армии превышают темпы набора примерно на 6000 военнослужащих. Это создает риск постепенного исчерпания человеческих ресурсов России для продолжения войны.

Стоит отметить, что при нынешней интенсивности боевых действий ресурсы России для ведения войны могут иссякнуть к 2028 году.