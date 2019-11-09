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      Иностранцы изучают украинский язык из уважения к нашей стране

      21 Читати новину українською

      Еще не у всех украинцев получилось избавиться от комплекса неполноценности. До сих пор многие из нас говорят на языке соседней страны. Зато те, которые родились за тысячи километров от нашего государства, оказавшись в Украине, полюбили и изучили наш язык. В День украинской письменности и языка расскажем истории трех украиноязычных иностранцев, проживающих Киеве, Харькове и Львове.

      Американец Дэвид Пластер

      Друзья называют его "уникальным американо-украинцем". Дэвид приехал в Украину из США почти 8 лет назад. С тех пор живет в Киеве. Здесь бывшего военного медика знают как волонтера и экоактивиста.

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      Он возглавляет общественную организацию, помогающую нашим военным, очищает улицы от рекламы наркотиков и бесплатно обучает английскому. А еще изучает наш язык. Откуда у него тяга ко всему украинскому – не знает и сам. Вероятно, от бабушки, которая была из Ивано-Франковской области. Для почтения памяти украинских защитников он предложил американскую военную традицию. На столе у Veterano Pizza расставлены приборы, тарелка с лимоном и перевернутый вверх дном стакан. Все предметы на этом столе не случайны, говорит Дэвид. Это – символы.Американець Девід Пластер
      Американец Девид Пластер

      Австриец Фабио Санд

      Фабио Санд родился в Мюнхене, учился в Вене и уже год живет в Харькове. Там учит украинцев немецкому, а сам вместо этого изучает украинский. Признается: его вдохновила Революция Достоинства.

      Тогда я подумал: почему не изучать украинский язык – это было немного политическое решение,
      – признался Фабио.

      Говорит, изучать украинский в Харькове – непростая задача, потому что здесь почти все говорят по-русски. Но он не сдается. Признается: кроме языка, полюбил наши блюда и песни.Австрієць Фабіо Санд
      Австриец Фабио Санд

      Француз Пьер-Ив Тесье

      С зонтиком по львовской мостовой спешит по делам француз Пьер-Ив Тесье. Инженер по образованию он уже 10 лет работает в городе Льва.

      Француз П'єр-Ів Тесьє
      Француз Пьер-Ив Тесье

      Там он занимался проектами по ремонту трамвайных путей. Сейчас же помогает вводить электронные билеты и модернизировать троллейбусное депо. Говорит, полюбил украинский, хоть он ему и нелегко дается.

      Падежи очень тяжело учить сначала. Я еще не очень быстро читаю длинные книги, но свободно разговариваю на украинском каждый день на работе,
      – отметил Тесье.

      Всех героев нашего сюжета объединяет любовь к Украине. Ежедневно они работают над тем, чтобы она становилась лучше. И невероятно гордятся тем, что изучили наш язык. Однако огорчаются, что многие украинцы им не владеют, в том числе и представители власти. Зато общаются на языке агрессора.

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      Теги: Новости Украины Украинский язык
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