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      Іноземці вивчають українську мову з поваги до нашої країни

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      Ще не у всіх українців вийшло позбутися комплексу меншовартості. Досі чимало з нас розмовляють мовою сусідньої країни. Натомість ті, які народилися за тисячі кілометрів від нашої держави, опинившись в Україні, полюбили й вивчили нашу мову. У День української писемності та мови розповімо історії трьох україномовних іноземців які мешкають Києві, Харкові та Львові.

      Американець Девід Пластер

      Друзі називають його "унікальним американо-українцем". Девід приїхав в Україну зі США майже 8 років тому. Відтоді живе у Києві. Тут колишнього військового медика знають як волонтера та еко-активіста.

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      Він очолює громадську організацію, допомагає нашим військовим, очищує вулиці від реклами наркотиків та безкоштовно навчає англійської. А ще вивчає нашу мову. Звідки у нього тяга до усього українського – не знає і сам. Імовірно, від бабці, яка була з Івано-Франківщини. Для вшанування пам'яті українських захисників він запропонував американську військову традицію. На столі у Veterano Pizza розставлені прибори, тарілка з лимоном та перевернута до гори склянка. Усі предмети на цьому столі не випадкові, каже Девід. Це – символи.

      Американець Девід Пластер
      Американець Девід Пластер

      Австрієць Фабіо Санд

      Фабіо Санд народився у Мюнхені, навчався у Відні і вже рік живе у Харкові. Там навчає українців німецької, а сам натомість вивчає українську. Зізнається: його надихнула Революція Гідності.

      Тоді я подумав: чому не вивчати українську мову – це було трохи політичне рішення,
      – зізнався Фабіо.

      Каже, вивчати українську у Харкові – не проста задача, бо тут майже всі розмовляють російською. Але він не здається. Зізнається: окрім мови, полюбив наші страви і пісні.

      Австрієць Фабіо Санд
      Австрієць Фабіо Санд

      Француз П'єр-Ів Тесьє

      З парасолькою львівською бруківкою поспішає у справах француз П'єр-Ів Тесьє. Інженер за освітою він вже 10 років працює у місті Лева.

      Француз П'єр-Ів Тесьє
      Француз П'єр-Ів Тесьє

      Там він займався проєктами з ремонту трамвайних колій. Нині ж допомагає запроваджувати електронні квитки та модернізувати тролейбусне депо. Каже, полюбив українську, хоч вона йому і не легко дається

      Відмінки дуже тяжко вчити спочатку. Я ще не дуже швидко читаю довгі книжки, але вільно розмовляю українською кожен день на роботі,
      – зазначив Тесьє.

      Усіх героїв нашого сюжету об'єднує любов до України. Щодня вони працюють над тим, щоб вона ставала кращою. І неймовірно пишаються тим, що вивчили нашу мову. Проте засмучуються, що багато українців нею не володіють, зокрема і представники влади. Натомість спілкуються мовою агресора.

      blog_ava
      На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      сьогодні
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      Автор: Марина Молька, Альона Чернецька, Юлія Девда
      Теги: Новини України Українська мова
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