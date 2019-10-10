Иностранцы не будут покупать украинскую землю: новый законопроект от "Слуги народа"

Депутаты "Слуги народа" во главе с руководителем профильного комитета Николаем Сольским зарегистрировали в ВР законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" под номером 2178-10. В этом документе – важные изменения относительно рынка земли в Украине.

"Прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец", – так заявил народный депутат фракции "Слуга народа" и один из авторов законопроекта Дмитрий Костюк, пишет Интерфакс-Украина.

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Речь идет, впрочем, не про постоянный запрет, а про временный – до 1 января 2024 года.

Среди других изменений: уменьшили процент земель, которые можно продать с 15% до 8% в пределах области и до 35% – в общинах.

Интерфакс уверяет: другой автор проекта закона сообщил, что в документе учтены замечания, высказанные ранее в ходе встречи президента Зеленского с представителями аграрной отрасли. Остальные же деталей будет известны уже в Раде в пятницу, 11 октября.

Заметим, что сайт президента писал об итогах встречи Зеленского с аграриями. Они высказались за поэтапное введение рынка земли, когда на первом этапе право приобрести землю предоставляться исключительно украинцам.

В предыдущей редакции законопроекта говорилось о том, что нерезиденты (не считая Россию) смогут покупать украинскую землю на равных с резидентами условиях при создании дочерней компании-резидента.



Как украинцы относятся к продаже земли / Инфографика 24 канала

Примечательно, что Владимир Зеленский во время пресс-марафона поддержал идею продажи земли сначала только украинцам. Об этом говорится в статье "Ситуация сложная, – Зеленский поддерживает запрет продажи земли иностранцам" на сайте 24 канала.