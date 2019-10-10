Іноземці не купуватимуть українську землю: новий законопроєкт від "Слуги народу"

Депутати "Слуги народу" на чолі з керівником профільного комітету Миколою Сольським зареєстрували у ВР законопроєкт "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" за номером 2178-10. У цьому документі – важливі зміни щодо ринку землі в Україні.

"Прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець", – так заявив народний депутат фракції "Слуга народу" й один з авторів законопроєкту Дмитро Костюк, пише Інтерфакс-Україна.

Важливо! Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України

Мовиться, утім, не про постійну заборону, а про тимчасову – до 1 січня 2024 року.

Серед інших змін: зменшили відсоток земель, які можна продати з 15% до 8% в межах області та до 35% – у громадах.

Інтерфакс запевняє: інший автор проєкту закону повідомив, що в документі врахували зауваження, висловлені раніше під час зустрічі президента Зеленського з представниками аграрної галузі. Решта ж деталей буде відомою вже в Раді у п'ятницю, 11 жовтня.

Зауважимо, що сайт президента писав про підсумки зустрічі Зеленського з аграріями. Вони висловилися за поетапне введення ринку землі, коли на першому етапі право придбати землю надаватиметься виключно українцям.

У попередній редакції законопроєкту мовилося про те, що нерезиденти (не враховуючи Росію) зможуть купувати українську землю на рівних з резидентами умовах за умови створення дочірньої компанії-резидента.



Як українці ставляться до продажу землі / Інфографіка 24 каналу

Примітно, що Володимир Зеленський під час пресмарафону підтримав ідею продажу землі спершу тільки українцям. Про це мовиться у статті "Ситуація складна, – Зеленський підтримує заборону продажу землі іноземцям" на сайті 24 каналу.