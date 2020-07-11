Иностранец на Закарпатье подстрекал к нарушению территориальной целостности: СБУ его задержала
На Закарпатье устроили анкетирование с призывами к нарушению территориальной целостности. Служба безопасности Украины задержала иностранца, который уговорил украинца к сбору подписей местных жителей.
Жителей Западной Украины пытались убедить, что стоит отделиться и вернуться в состав Венгрии. Подписи были в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора, сообщает 24 канал.
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"Организатору анкетирования следователями СБУ сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения. Проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций", – отметила в комментарии 24 каналу пресс-секретарь УСБУ в Закарпатской области Ванда Мильо.
Анкеты для сбора подписей / Фото СБУ
Служба безопасности провела экспертизу анкет, которые раздавали людям, и подтвердила, что там есть призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Теперь задержанному может грозить лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.