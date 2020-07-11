На Закарпатті влаштували анкетування із закликами до порушення територіальної цілісності. Служба безпеки України затримала іноземця, який підбурив українця до збору підписів місцевих жителів.

Жителів Західної України намагались переконати, що варто відділитися і повернутися до складу Угорщини. Підписи були на підтримку петиції щодо скасування умов Тріанонського мирного договору, повідомляє 24 канал.

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"Організатору анкетування слідчими СБУ було повідомлено про підозру. Йому обрано міру запобіжного заходу. Перевіряється інформація щодо можливої причетності до антиукраїнської діяльності інших осіб та організацій", – зазначила у коментарі 24 каналу речниця УСБУ в Закарпатській області Ванда Мільо.

Служба безпеки провела експертизу анкет, які роздавали людям і підтвердила, що там є заклики до порушення територіальної цілісності України. Тепер затриманому може загрожувати позбавленням волі на термін від 3 до 5 років.

Довідка. Тріанонський мирний договір – це документ, який ще у 1920 році, після завершення Першої світової війни, уклали держави Антанти та Королівство Угорщина. За ним Закарпаття мирно перейшло до Чехословаччини.