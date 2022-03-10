Как бы это не пытались скрывать россияне, санкции негативно влияют уже на все сферы их жизни. Не обошлось и без развития возобновляемой энергетики в стране.

Так, центр противодействия дезинформации при СНБО Украины отметил, что иностранные компании блокируют развитие возобновляемой энергетики в России. Это означает, что страна-агрессор становится аутсайдером не только на мировом рынке нефти и газа.

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Россия хотела стать главным поставщиком "зеленой" энергии в Европу

Компания Vestas остановила 4 проекта в России. Это крупнейший в мире производитель оборудования для возобновляемой энергетики. Сама компания должна была помочь стране со строительством ветряков в рамках перехода на "зеленую" энергетику.

План, обнародованный в 2021 году, предусматривал, что в ближайшие 10 лет Россия должна была бы стать поставщиком №1 "чистой" энергии в страны Европы. Сейчас же она успешно поставляет пушечное мясо для наших солдат.

Компания Uniper – давний и крупнейший немецкий партнер "Газпрома" – списывает "Северный поток 2". Это означает, что она отказывается от газопровода, а также российского газа. Кроме того, компания не будет инвестировать в Россию, а также не будет передавать ей средства.

Отметим, что недельная инфляция в период с 26 февраля по 4 марта в России достигла 2,22%. Об этом свидетельствуют официальные данные Росстата. Если заглянуть в историю российской экономики, то можно увидеть, что такой прирост в ценах на Московии не видели с декабря 1998 года.

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