Журналист Сергей Лещенко рассказал о еще одном классическом вбросе со стороны государственных пропагандистов России. В этот раз о том, что на "Азовстале" в Мариуполе находятся более 600 иностранных наемников из стран НАТО, передает 24 канал.

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Эту информацию почти в одинаковой формулировке активно начали распространять росСМИ после того, как Путин приказал не штурмовать "Азовсталь", чтобы якобы сохранить жизнь военных России.

Пропагандистские каналы, в частности, государственное телевидение, говорят, что "националисты убили бы этих иностранных наемников НАТО, лишь бы они не попали в российские спецслужбы".

Попытка оправдать действия Путина в Мариуполе

Эта пропагандистская методичка должна объяснять россиянам, почему же Путин так агрессивно действует по отношению к мирному населению Мариуполя, который уже уничтожен страной-агрессором.

Такие аргументы не выдерживают никакой критики, никаких иностранных наемников на "Азовстали" нет. Тем более 600 человек, о которых заявляют российские госпропагандисты, – сказал Сергей Лещенко.

Что известно о ситуации на "Азовстали"

Российские оккупанты уже почти 2 месяца держат Мариуполь в блокаде, а также взяли город в кольцо. Как результат – на "Азовстали" в заложниках оказались украинские военные и гражданские. Известно, что среди них есть раненые и убитые.

Российские военные сбросили сверхтяжелые бомбы на "Азовсталь", в результате чего под завалами оказались люди. Украина настаивает, чтобы Россия дала возможность вывезти оттуда мариупольцев и наших защитников.

В четверг, 21 апреля 2022 года, Владимир Путин якобы отдал приказ не штурмовать "Азовсталь" .

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