Журналіст Сергій Лещенко розповів про ще один класичний вкид з боку державних пропагандистів Росії. Цього разу про те, що на "Азовсталі" в Маріуполі перебуває понад 600 іноземних найманців з країн НАТО, передає 24 канал.

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Цю інформацію майже в однаковому формулюванні активно почали поширювати росЗМІ після того, як Путін віддав наказ не штурмувати "Азовсталь", аби нібито зберегти життя військових Росії.

Пропагандистські канали, зокрема державне телебачення, говорять, що "націоналісти вбили б цих іноземних найманців НАТО, лиш би вони не потрапили до російських спецслужб".

Спроба виправдати дії Путіна у Маріуполі

Ця пропагандистська методичка має пояснювати росіянам, чому ж Путін так агресивно діє щодо мирного населення Маріуполя, який вже знищено країною-агресором.

Такі аргументи не витримують жодної критики, жодних іноземних найманців на "Азовсталі" немає. Тим більше 600 осіб, про які заявляють російські держпропагандисти, – сказав Сергій Лещенко.

Що відомо про ситуацію на "Азовсталі"

Російські окупанти вже майже 2 місяці тримають Маріуполь у блокаді, а також взяли місто в кільце. Як результат – на "Азовсталі" у заручниках опинилися українські військові та цивільні. Відомо, що серед них є поранені та вбиті.

Російські військові скинули надважкі бомби на "Азовсталь", внаслідок чого під завалами опинилися люди. Україна наполягає на тому, аби Росія дала можливість вивезти звідти маріупольців та наших захисників.

У четвер, 21 квітня 2022 року, Володимир Путін нібито віддав наказ не штурмувати "Азовсталь".

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