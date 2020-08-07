Иностранные наемники в войне на Донбассе: Офис генпрокурора открыл дела против более 100 человек
Офис генерального прокурора начал производства по фактам участия более 100 иностранных граждан в составе незаконных вооруженных формирований в войне на Донбассе. Начали они воевать против Украины еще в 2014 году.
Что грозит злоумышленникам
Информация об этом появилась на сайте Офиса генпрокурора. Если вину вышеупомянутых лиц докажут, им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.
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В Офисе генпрокурора подчеркивают, согласно Женевским конвенциям о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия – нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников.
Досудебное расследование указанных уголовных правонарушений осуществляют следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины.
В чем подозревают иностранных боевиков
- В участии в войне на востоке Украины.
- Умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.
- Нарушении порядка, установленного Конституцией Украины.
- Нападениях на предприятия, учреждения, организации или на граждан, которые привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям.
Из каких стран прибыли иностранные наемники
- Болгария – 2,
- Армения – 7,
- Грузия – 1,
- Италия 19
- Испания – 27,
- Казахстан – 12
- Литва – 3,
- Молдова – 26,
- Нидерланды – 2,
- Германия – 5.
Ранее Офис Генерального прокурора уже регистрировал уголовные производства по фактам участия 20 французов, 16 бразильцев, киргизов, боснийцев и чилийца в вооруженном конфликте против Украины.
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В каких подконтрольных России подразделениях они участвовали
- 14 батальон территориальной обороны "Призрак",
- 11 отдельный мотострелковый полк "Восток",
- 7 отдельная мотострелковая бригада "Чистяковская",
- 1 отдельная мотострелковая бригада "Славянская",
- отдельный разведывательный батальон "Спарта",
- отдельный штурмовой батальон "Сомали",
- незаконные вооруженные формирования "Русичи", "Волчья сотня", "Брянка СССР" и другие.