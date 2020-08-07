Офис генерального прокурора начал производства по фактам участия более 100 иностранных граждан в составе незаконных вооруженных формирований в войне на Донбассе. Начали они воевать против Украины еще в 2014 году.

Что грозит злоумышленникам

Информация об этом появилась на сайте Офиса генпрокурора. Если вину вышеупомянутых лиц докажут, им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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В Офисе генпрокурора подчеркивают, согласно Женевским конвенциям о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия – нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников.

Досудебное расследование указанных уголовных правонарушений осуществляют следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

В чем подозревают иностранных боевиков

В участии в войне на востоке Украины.

Умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.

Нарушении порядка, установленного Конституцией Украины.

Нападениях на предприятия, учреждения, организации или на граждан, которые привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям.

Из каких стран прибыли иностранные наемники

Болгария – 2,

Армения – 7,

Грузия – 1,

Италия 19

Испания – 27,

Казахстан – 12

Литва – 3,

Молдова – 26,

Нидерланды – 2,

Германия – 5.

Ранее Офис Генерального прокурора уже регистрировал уголовные производства по фактам участия 20 французов, 16 бразильцев, киргизов, боснийцев и чилийца в вооруженном конфликте против Украины.

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В каких подконтрольных России подразделениях они участвовали