Офіс генерального прокурора розпочав кримінальні провадження за фактами участі понад 100 іноземних громадян у складі незаконних збройних формувань у війні на Донбасі. Почали вони воювати проти України ще в 2014 році.

Що загрожує зловмисникам

Інформація про це з’явилася на сайті Офісу генпрокурора. Якщо провину вищезазначених осіб доведуть, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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В Офісі генпрокурора підкреслюють, відповідно до Женевських конвенцій про захист жертв війни, вони є найманцями, а їхні дії – порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців.

Досудове розслідування вказаних кримінальних правопорушень здійснюють слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України.

У чому підозрюють іноземних бойовиків

Участь у війні на сході України.

Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України.

Порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Напади на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків.

З яких країн прибули іноземні найманці

Болгарія – 2,

Вірменія – 7,

Грузія – 1,

Італія 19,

Іспанія – 27,

Казахстан – 12,

Литва – 3,

Молдова – 26,

Нідерланди – 2,

Німеччина – 5.

Раніше Офіс Генерального прокурора вже реєстрував кримінальні провадження за фактами участі 20 французів, 16 бразильців, киргизів, боснійців та чилійця у збройному конфлікті проти України.

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У яких підконтрольних Росії підрозділах вони брали участь