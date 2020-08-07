Іноземні найманці у війні на Донбасі: Офіс генпрокурора порушив справи проти понад 100 осіб
Офіс генерального прокурора розпочав кримінальні провадження за фактами участі понад 100 іноземних громадян у складі незаконних збройних формувань у війні на Донбасі. Почали вони воювати проти України ще в 2014 році.
Що загрожує зловмисникам
Інформація про це з’явилася на сайті Офісу генпрокурора. Якщо провину вищезазначених осіб доведуть, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
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В Офісі генпрокурора підкреслюють, відповідно до Женевських конвенцій про захист жертв війни, вони є найманцями, а їхні дії – порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців.
Досудове розслідування вказаних кримінальних правопорушень здійснюють слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України.
У чому підозрюють іноземних бойовиків
- Участь у війні на сході України.
- Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України.
- Порушення порядку, встановленого Конституцією України.
- Напади на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків.
З яких країн прибули іноземні найманці
- Болгарія – 2,
- Вірменія – 7,
- Грузія – 1,
- Італія 19,
- Іспанія – 27,
- Казахстан – 12,
- Литва – 3,
- Молдова – 26,
- Нідерланди – 2,
- Німеччина – 5.
Раніше Офіс Генерального прокурора вже реєстрував кримінальні провадження за фактами участі 20 французів, 16 бразильців, киргизів, боснійців та чилійця у збройному конфлікті проти України.
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У яких підконтрольних Росії підрозділах вони брали участь
- 14 батальйон територіальної оборони "Призрак",
- 11 окремий мотострілецький полк "Восток",
- 7 окрема мотострілецька бригада "Чистяковская",
- 1 окрема мотострілецька бригада "Славянская",
- окремий розвідувальний батальйон "Спарта",
- окремий штурмовий батальйон "Сомалі",
- незаконні збройні формування "Русичи", "Волчья сотня", "Брянка СССР" тощо.