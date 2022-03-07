Журналист лондонского телеканала AlAraby TV обращается за помощью в эвакуации его съемочной группы и местных жителей из Ирпеня.
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Иностранные журналисты в критической ситуации в Ирпене
Скажите всем украинским медиа, что мы застряли здесь. Вы слышите? Они бомбят нас,
– сказал журналист.
По информации, которую представитель СМИ и его местный переводчик сообщили в Национальный союз журналистов Украины, в коттеджном городке Ирпеня находятся 2 иностранных журналиста, а также группа гражданских, около 20 человек.
Ситуация критическая: у людей нет запасов пищи, света, газа. В настоящее время прячутся в подвале. В районе присутствуют российские военные, идут обстрелы.
В поселке Гореничи репортеров ожидает контактное лицо для дальнейшей эвакуации. Однако пока ни съемочная группа, ни группа местных жителей не могут спастись от войны и русских оккупантов.
Журналист умоляет о помощи – просит помочь с эвакуацией.
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