Журналіст лондонського телеканалу AlAraby TV звертається по допомогу в евакуації його знімальної групи та місцевих жителів з міста Ірпінь.

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Іноземні журналісти у критичній ситуації в Ірпені

Скажіть всім українським медіа, що ми застрягли тут. Ви чуєте? Вони бомблять нас,

– сказав журналіст.

За інформацією, яку представник ЗМІ та його місцевий перекладач повідомили в Національну спілку журналістів України, у котеджному містечку Ірпеня перебувають 2 іноземних журналісти, а також група цивільних, загалом приблизно 20 людей.

Ситуація критична: люди не мають запасів їжі, світла, газу. Наразі переховуються у підвалі. У районі присутні російські військові, йдуть обстріли.

У селищі Гореничі на репортерів очікує контактна особа для подальшої евакуації. Однак поки ні знімальна група, ні група місцевих жителів не можуть врятуватися від війни та російських окупантів.

Журналіст благає про допомогу – просить допомогти з евакуацією.

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