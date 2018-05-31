Инсценировка убийства Бабченко: у Путина жестко высказались об Украине

Несмотря на то, что так называемое убийство Аркадия Бабченко в Киеве оказалось инсценировкой, а сам российский оппозиционный журналист жив, Украина все равно остается опасной для журналистов страной.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "ТСН".

Читайте также: Цимбалюк сообщил, как в России восприняли известие о "воскрешении" Бабченко

Представитель Кремля отметил, что ситуация не меняет сути и единственное, что изменилось в этом деле – это то, что Бабченко остался живым.

История, по меньшей мере, странная. И не знаю, насколько цель оправдывает средства в этой истории. Слава богу, человек жив. Но это не меняет наше отношение к Украине как к стране, где журналистом быть опасно,

– сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь Путина подчеркнул, что украинская власть должна отвечать за свои слова о причастности России к покушению на Бабченко, иначе будет выглядеть как британские коллеги.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста, которого завербовали спецслужбы России.

Кто такой Аркадий Бабченко?

Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR.