14:40
31 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
30°C 18°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    26°C 12°C
  • неділя
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бронзовий Путін. Нездорові політики Росії
Вєсті Кремля
23:46, 30 травня
Вєсті.UA. Реформи від Марковича. Дива Насірова
Вєсті.UA
21:46, 30 травня
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Інсценування вбивства Бабченка: у Путіна жорстко висловились про Україну

1217 Читать новость на русском
У Кремлі назвали
У Кремлі назвали "вбивство" Бабченка дивною історією, а Україну небезпечною для журналістів / Фото з відкритих джерел

Незважаючи на те, що так зване вбивство Аркадія Бабченка у Києві виявилось інсценізацією, а сам російський опозиційний журналіст живий, Україна все одно лишається небезпечною для журналістів країною.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "ТСН".

Читайте також: Цимбалюк сповістив, як у Росії сприйняли звістку про "воскресіння" Бабченка

Речник Кремля зауважив, що ситуація не змінює суті і єдине, що змінилося у цій справі – це те, що Бабченко залишився живим.

Історія, щонайменше, дивна. І не знаю, наскільки мета виправдовує засоби в цій історії. Слава богу, людина жива. Але це не змінює наше ставлення до України як до країни, де журналістом бути небезпечно,
– сказав Пєсков.

Окрім того, прес-секретар Путіна наголосив, що українська влада повинна відповідати за свої слова про причетність Росії до замаху на Бабченка, інакше буде виглядати як британські колеги. 

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.

30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста, якого завербували спецслужби Росії.

Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR.

Теги: Новини України Україна – Росія "Вбивство" Аркадія Бабченка Новини політики Новини Росії журналісти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Останній день весни: 10 найкращих треків травня, які варто почути
сьогодні, 14:00 Останній день весни: 10 найкращих треків травня, які варто почути
Олена Булан 106
Андрій Курков: Донбасу зараз у книжках багато, а Криму немає
сьогодні, 13:00 Андрій Курков: Донбасу зараз у книжках багато, а Криму немає
236
Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
30 травня, 15:35 Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
6953
Україна бреше, згадайте Скрипаля: як у Росії відреагували на інсценування смерті Бабченка
сьогодні, 12:30 Україна бреше, згадайте Скрипаля: як у Росії відреагували на інсценування смерті Бабченка
1132
Аркадий Бабченко про инсценировку своей смерти
сьогодні, 12:01 Аркадий Бабченко про инсценировку своей смерти
Аркадий Бабченко 1222
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук