Інсценування вбивства Бабченка: у Путіна жорстко висловились про Україну

Незважаючи на те, що так зване вбивство Аркадія Бабченка у Києві виявилось інсценізацією, а сам російський опозиційний журналіст живий, Україна все одно лишається небезпечною для журналістів країною.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "ТСН".

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Речник Кремля зауважив, що ситуація не змінює суті і єдине, що змінилося у цій справі – це те, що Бабченко залишився живим.

Історія, щонайменше, дивна. І не знаю, наскільки мета виправдовує засоби в цій історії. Слава богу, людина жива. Але це не змінює наше ставлення до України як до країни, де журналістом бути небезпечно,

– сказав Пєсков.

Окрім того, прес-секретар Путіна наголосив, що українська влада повинна відповідати за свої слова про причетність Росії до замаху на Бабченка, інакше буде виглядати як британські колеги.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста, якого завербували спецслужби Росії.

Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR.