Обыски в учреждении 18 мая проводят СБУ и прокуратура. Ранее инспекция не допускала следователей к досмотру вещей, который разрешил суд.
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Выдавали удостоверения морякам, которые наведывались в оккупированный Крым
По данным следствия, указанная инспекция может быть причастна к выдаче морякам квалификационных удостоверений. Дело в том, что за основу для утвердительного решения могли принимать документы о работе на судах в оккупированном Крыму:
- осуществляющих заход в закрытые Украиной порта Крыма для разгрузки и погрузки грузов;
- которые периодически проходят в закрытых портах полуострова инспекции и проверки.
То есть выдача морякам удостоверений происходила на основе незаконных документов, полученных в оккупированном полуострове.
Ранее инспекция не придерживалась решения суда о допуске и осмотре имущества, которым она обладает.
Досудебное расследование происходит по трем статьям:
- по частям 1, 2 статьи 332-1 – нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее
- частью 1 статьи 111 – Государственная измена;
- частью 3 статьи 110-2 – Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя.