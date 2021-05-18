Обыски в учреждении 18 мая проводят СБУ и прокуратура. Ранее инспекция не допускала следователей к досмотру вещей, который разрешил суд.

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Выдавали удостоверения морякам, которые наведывались в оккупированный Крым

По данным следствия, указанная инспекция может быть причастна к выдаче морякам квалификационных удостоверений. Дело в том, что за основу для утвердительного решения могли принимать документы о работе на судах в оккупированном Крыму:

осуществляющих заход в закрытые Украиной порта Крыма для разгрузки и погрузки грузов;

которые периодически проходят в закрытых портах полуострова инспекции и проверки.

То есть выдача морякам удостоверений происходила на основе незаконных документов, полученных в оккупированном полуострове.

Обратите внимание! Заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты на территории оккупированного полуострова квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушают нормы национального законодательства.

Ранее инспекция не придерживалась решения суда о допуске и осмотре имущества, которым она обладает.

Досудебное расследование происходит по трем статьям: