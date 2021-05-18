Обшуки в установі 18 травня проводять СБУ і прокуратура. Раніше інспекція не допускала слідчих до огляду речей, який дозволив суд.
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Видавали посвідчення морякам, які навідувалися в окупований Крим
За даними слідства, вказана інспекція може бути причетна до видачі морякам кваліфікаційних посвідчень. Річ у тім, що за основу для ствердного рішення могли брати документи про роботу на суднах в окупованому Криму:
- які здійснюють захід до закритих Україною портів Криму для розвантаження і завантаження вантажів
- які періодично проходять у закритих портах півострова інспекції та перевірки.
Тобто видача морякам посвідчень відбувалася на основі незаконних документів, отриманих в окупованому півострові.
Раніше інспекція не дотримувалася рішення суду щодо допуску та огляду майна, яким вона володіє.
Досудове розслідування відбувається за трьома статтями:
- за частинами 1, 2 статті 332-1 – Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї;
- частиною 1 статті 111 – Державна зрада;
- частиною 3 статті 110-2 – Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу.