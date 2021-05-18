Обшуки в установі 18 травня проводять СБУ і прокуратура. Раніше інспекція не допускала слідчих до огляду речей, який дозволив суд.

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Видавали посвідчення морякам, які навідувалися в окупований Крим

За даними слідства, вказана інспекція може бути причетна до видачі морякам кваліфікаційних посвідчень. Річ у тім, що за основу для ствердного рішення могли брати документи про роботу на суднах в окупованому Криму:

які здійснюють захід до закритих Україною портів Криму для розвантаження і завантаження вантажів

які періодично проходять у закритих портах півострова інспекції та перевірки.

Тобто видача морякам посвідчень відбувалася на основі незаконних документів, отриманих в окупованому півострові.

Зверніть увагу! Заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів на території окупованого півострова кваліфікуються як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства.

Раніше інспекція не дотримувалася рішення суду щодо допуску та огляду майна, яким вона володіє.



Досудове розслідування відбувається за трьома статтями: