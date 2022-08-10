Страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали" восстановили

Об этом в комментарии 24 каналу сообщила представитель ассоциации защитников Анна Науменко. Заблокировали страницу Ассоциации именно после того, как на странице сообщества появилось сообщение о спасении защитников "Азовстали" и подготовке оккупантами "трибунала в клетках".

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"Маленькая, но победа"

Анна Науменко отметила, что из пяти заблокированных страниц сейчас администраторы разблокировали две. Также модераторы сообщества будут работать над защитой аккаунта, чтобы в дальнейшем уберечь его от подобных блокировок.

Нам восстановили страницу в инстаграме, а также страницу одной из наших представительниц. Минцифра, и в частности Михаил Федоров, помогли. Мы надеемся, что выйдет поставить защиту, чтобы в дальнейшем страницу не блокировали. Это очень маленькая, но победа,

– отметила Анна.

Страница Ассоциации защитников "Азовстали" уже доступна / Фото скриншот 24 канала

Минцифры достучалось до Meta

К слову, Министерство цифровой трансформации Украины обращалось в компанию Meta, которой принадлежат Instagram, из-за блокирования в этой соцсети аккаунта Ассоциации защитников "Азовстали".

Минцифра направило в Meta письма относительно страницы главы ассоциации и 5 других страниц, связанных с деятельностью защитников Мариуполя.

Страницы украинских защитников не должны блокироваться. Мир должен знать правду о войне в Украине,

– подчеркивал Федоров.

Ассоциация семей защитников Азовстали призывает власти Украины и международные организации, в частности МККК и ООН помешать фейковому трибуналу над защитниками Мариуполя.

До сих пор попытки повлиять на цензурирование Meta были напрасны

Высокопоставленные должностные лица, а также государственные органы Украины пытаются как-то повлиять на социальную сеть. Ведь случай со страницей Ассоциации семей защитников "Азовстали" – не единичный.

За почти 6 месяцев полномасштабной войны пользователей сети сталкивались с удаленными и заблокированными страницами и сообщениями из-за цензурирования темы войны в Украине.

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