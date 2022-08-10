Сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі" відновили
Про це в коментарі 24 каналу повідомила представниця асоціації родин захисників Ганна Науменко. Заблокували сторінку Асоціації саме після того, як на сторінці спільноти з'явився допис про порятунок захисників "Азовсталі" та підготовку окупантами "трибуналу в клітках".
Увага Теракт в Оленівці: рідні захисників "Азовсталі" вийшли на акції у понад десяти містах України
"Маленька, але перемога"
Ганна Науменко зауважила, що з кількох заблокованих сторінок наразі адміністратори розблокували дві. Також модератори спільноти працюватимуть над захистом акаунта, аби надалі вберегти його від подібних блокувань.
Нам відновили сторінку в інстаграмі, а також сторінку однієї з наших представниць. Мінцифра, та зокрема, Михайло Федоров, таки допомогли. Наразі ми сподіваємось, що вийде поставити захист, аби надалі сторінку не блокували. Це дуже маленька, але перемога,
– зазначила Ганна.
Сторінка Асоціації захисників "Азовсталі" уже доступна / Фото скриншот 24 каналу
Мінцифри достукалось до Meta
До слова, Міністерство цифрової трансформації України зверталось до компанії Meta, якій належать Instagram, через блокування у цій соцмережі акаунта Асоціації родин захисників "Азовсталі".
Тож Мінцифра направила до Meta листи щодо сторінки голови асоціації та 5 інших сторінок, пов'язаних з діяльністю захисників Маріуполя.
Сторінки українських захисників не мають блокуватися. Світ має знати правду про війну в Україні,
– наголошував Федоров.
Досі спроби вплинути на цензурування Meta були марними
Високопосадовці, а також державні органи України намагаються якось вплинути на соціальну мережу. Адже випадок зі сторінкою Асоціації родин захисників "Азовсталі" – не поодинокий.
За майже 6 місяців повномасштабної війни користувачів мережі стикались з видаленими та заблокованими сторінками й дописами, через цензурування теми війни в Україні.
Також до теми – росія практично зізналась на весь світ в ударі по Оленівці: дивитись відео