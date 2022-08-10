Сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі" відновили

Про це в коментарі 24 каналу повідомила представниця асоціації родин захисників Ганна Науменко. Заблокували сторінку Асоціації саме після того, як на сторінці спільноти з'явився допис про порятунок захисників "Азовсталі" та підготовку окупантами "трибуналу в клітках".

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"Маленька, але перемога"

Ганна Науменко зауважила, що з кількох заблокованих сторінок наразі адміністратори розблокували дві. Також модератори спільноти працюватимуть над захистом акаунта, аби надалі вберегти його від подібних блокувань.

Нам відновили сторінку в інстаграмі, а також сторінку однієї з наших представниць. Мінцифра, та зокрема, Михайло Федоров, таки допомогли. Наразі ми сподіваємось, що вийде поставити захист, аби надалі сторінку не блокували. Це дуже маленька, але перемога,

– зазначила Ганна.

Сторінка Асоціації захисників "Азовсталі" уже доступна / Фото скриншот 24 каналу

Мінцифри достукалось до Meta

До слова, Міністерство цифрової трансформації України зверталось до компанії Meta, якій належать Instagram, через блокування у цій соцмережі акаунта Асоціації родин захисників "Азовсталі".

Тож Мінцифра направила до Meta листи щодо сторінки голови асоціації та 5 інших сторінок, пов'язаних з діяльністю захисників Маріуполя.

Сторінки українських захисників не мають блокуватися. Світ має знати правду про війну в Україні,

– наголошував Федоров.

Важливо! Асоціація родин захисників "Азовсталі" закликає владу України та міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест та ООН завадити фейковому трибуналу над захисниками Маріуполя.

Досі спроби вплинути на цензурування Meta були марними

Високопосадовці, а також державні органи України намагаються якось вплинути на соціальну мережу. Адже випадок зі сторінкою Асоціації родин захисників "Азовсталі" – не поодинокий.

За майже 6 місяців повномасштабної війни користувачів мережі стикались з видаленими та заблокованими сторінками й дописами, через цензурування теми війни в Україні.

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