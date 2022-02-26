Instagram заблокировал аккаунт Кадырова: у него было почти 5 миллионов подписчиков

Аккаунт Рамзана Кадырова в инстаграме заблокировали. Глава Чечни имел почти 5 миллионов подписчиков.

Кадыров потерял площадку для распространения фейков и пропаганды. В соцсети Instagram он не сможет зайти в свой аккаунт.

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Instagram заблокировал Кадырова

Тем врменем Instagram заблокировал аккаунт Кадырова с 4,7 миллиона подписчиков,

– говорится в сообщении.

Кроме отправки в забвение аккаунта президента Чечни, соцсеть начала ставить метки "СМИ, которыми управляет Россия" к аккаунтам российских медиа, которые занимаются пропагандой: "РИА Новости", "Вечерний Ургант", ТАСС, Russia Today.

, в то время, когда весь цивилизованный мир выступал с осуждением, Кадыров был одним из немногих, кто высказался в поддержку признания Владимиром Путиным псевдореспублик Донбасса.