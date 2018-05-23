Институт просвещения. Почему ремни считают самой эффективной системой безопасности во время ДТП
Автопроизводители тратят огромные деньги на разработку новых способов спасения жизни, регулярно проводя crush-тесты. Однако наиболее эффективной системой безопасности до сих пор остается ремень безопасности.
Надо понимать, что все придуманное после ремней, это лишь дополнение к ним.
Читайте также: Перегруженные "автомонстры": кому владельцы фур, весом как самолет, проплачивают "зеленый коридор"
Только заметьте, подушка безопасности бьет водителя с силой 300 килограммов. Если в этот момент быть не пристегнутым, то подушка нанесет больше вреда, чем пользы. Вплоть до летальных последствий.
Статистика
– Во время ДТП на скорости 50 км/ч влияние на организм человека равняется падению с четвертого этажа.
– 90% смертельных последствий с непристегнутыми людьми удалось бы избежать, если бы они были пристегнуты.
– Более 85% водителей, садясь за руль, не пользуются ремнями безопасности.
Суть не в дорогом авто или самых современных технологиях. Важна лишь собственная ответственность, что спасает жизнь.