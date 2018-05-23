Институт просвещения. Почему ремни считают самой эффективной системой безопасности во время ДТП

Автопроизводители тратят огромные деньги на разработку новых способов спасения жизни, регулярно проводя crush-тесты. Однако наиболее эффективной системой безопасности до сих пор остается ремень безопасности.

Надо понимать, что все придуманное после ремней, это лишь дополнение к ним.

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Только заметьте, подушка безопасности бьет водителя с силой 300 килограммов. Если в этот момент быть не пристегнутым, то подушка нанесет больше вреда, чем пользы. Вплоть до летальных последствий.

Статистика

– Во время ДТП на скорости 50 км/ч влияние на организм человека равняется падению с четвертого этажа.

– 90% смертельных последствий с непристегнутыми людьми удалось бы избежать, если бы они были пристегнуты.

– Более 85% водителей, садясь за руль, не пользуются ремнями безопасности.

Суть не в дорогом авто или самых современных технологиях. Важна лишь собственная ответственность, что спасает жизнь.