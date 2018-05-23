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Институт просвещения. Почему ремни считают самой эффективной системой безопасности во время ДТП

Інститут просвіти 38 Читати новину українською

Автопроизводители тратят огромные деньги на разработку новых способов спасения жизни, регулярно проводя crush-тесты. Однако наиболее эффективной системой безопасности до сих пор остается ремень безопасности.

Надо понимать, что все придуманное после ремней, это лишь дополнение к ним.

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Только заметьте, подушка безопасности бьет водителя с силой 300 килограммов. Если в этот момент быть не пристегнутым, то подушка нанесет больше вреда, чем пользы. Вплоть до летальных последствий.

Статистика

– Во время ДТП на скорости 50 км/ч влияние на организм человека равняется падению с четвертого этажа.

– 90% смертельных последствий с непристегнутыми людьми удалось бы избежать, если бы они были пристегнуты.

– Более 85% водителей, садясь за руль, не пользуются ремнями безопасности.

Суть не в дорогом авто или самых современных технологиях. Важна лишь собственная ответственность, что спасает жизнь.

Теги: Авто Інститут просвіти
Источник: 24 Канал
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