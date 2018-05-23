Інститут просвіти. Чому паски вважають найефективнішою системою безпеки під час ДТП
Автовиробники витрачають шалені гроші на розробку нових способів порятунку життя, регулярно проводячи crush-тести. Проте найбільш ефективною системою безпеки дотепер залишається пасок безпеки.
Треба розуміти, що все придумане після паска, це лише доповнення до нього.
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Лише зауважте, подушка безпеки б'є водія із силою 300 кілограмів. Якщо у цей момент бути не пристебнутим, то подушка завдасть більше шкоди, аніж користі. Аж до летальних наслідків.
Статистика
– Під час ДТП на швидкості 50 км/год вплив на організм людини дорівнює падінню з четвертого поверху.
– 90% смертельних наслідків із непристебнутими людьми вдалося б уникнути, якби вони таки були пристебнуті.
– Понад 85% водіїв в Україні, сідаючи за кермо, не користуються пасками безпеки.
Суть не в дорогому авто чи найсучасніших технологіях. Важлива лише власна відповідальність, що рятує життя.