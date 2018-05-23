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Інститут просвіти. Чому паски вважають найефективнішою системою безпеки під час ДТП

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Автовиробники витрачають шалені гроші на розробку нових способів порятунку життя, регулярно проводячи crush-тести. Проте найбільш ефективною системою безпеки дотепер залишається пасок безпеки.

Треба розуміти, що все придумане після паска, це лише доповнення до нього. 

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Лише зауважте, подушка безпеки б'є водія із силою 300 кілограмів. Якщо у цей момент бути не пристебнутим, то подушка завдасть більше шкоди, аніж користі. Аж до летальних наслідків. 

Статистика

– Під час ДТП на швидкості 50 км/год вплив на організм людини дорівнює падінню з четвертого поверху.

– 90% смертельних наслідків із непристебнутими людьми вдалося б уникнути, якби вони таки були пристебнуті. 

– Понад 85% водіїв в Україні, сідаючи за кермо, не користуються пасками безпеки. 

Суть не в дорогому авто чи найсучасніших технологіях. Важлива лише власна відповідальність, що рятує життя. 

Теги: Інститут просвіти Авто
Джерело: 24 Канал
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