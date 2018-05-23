10:07
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Програми ЦРУ
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА

Перевантажені "автомонстри": кому власники фур, вагою як літак, проплачують "зелений коридор"

ЦРУ 402 Читать новость на русском

Укртрансбезпека – новоспечений контролюючий орган, якому нещодавно виповнилося два роки. За задумом, він мав опікуватися безпекою руху на автодорогах, залізниці, річках та навіть у портах. Але теорія теорією, а в українських реаліях ця структура, по суті, перетворилася на черговий псевдоконтролюючий орган, усі суперечливі питання з яким при бажанні можна вирішити кешем.

Поки українці гроблять власні автівки та самі гинуть на вітчизняних дорогах із марсіанськими краєвидами, у чиновників та експертів одне пояснення – дороги розбивають перевантажені фури. 

Читайте також:  Одеські "катакомби": хто вкладає гроші в цілу мережу нелегальних шахт

На горезвісні рекорди по вазі українських вантажівок скаржаться по всій Україні. 

Асфальт розрахований на 40 тонн, як і треба за правилами. А коли заїжджає "сарай" вагою у 70 тонн, то тут нічого не витримає,
– зазначила журналістка Тетяна Локацька. 

Так, до приватного порту "Тіс" приїхала на розвантаження вантажівка вагою у 110 тонн. Вона на лише 20 тонн менша найпопулярнішого у світі пасажирського літака "Боїнг-737". 

Вантажівка 110 тонн
Українська фура-"важковик"

Перевантажені "автомонстри", справді, одна з головних бід автошляхів. Та, водночас, найкраще прикриття для горе-автодорівців. 

Перевіряти та зупиняти дорожних монстрів, що знищують траси, має Укртрансбезпека. Для цього минулого року навіть закупили за бюджетні гроші майже 80 габаритно-вагових комплексів, щоб мало вирішити проблему. Але сумна картина помітна неозброєним оком. За відсутністю системного контролю співробітники служби перетворили свою діяльність у вимагання хабарів з водіїв-порушників. 

Як контролери за безпекою руху в країні перетворили новий орган на корупційну піраміду – дивіться у розслідуванні. 

Теги: ЦРУ Корупція Авто
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему после Майдана, котрый сплотил всех, украинцы отказываються от доверия
сьогодні, 10:00 Почему после Майдана, котрый сплотил всех, украинцы отказываються от доверия
Павло Казарін 41
Советская пропаганда была тонкой, но жизнь все же тоньше и циничнее любого пропагандиста
сьогодні, 08:43 Советская пропаганда была тонкой, но жизнь все же тоньше и циничнее любого пропагандиста
Ян Валетов 345
Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
22 травня, 22:00 Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
Анна Быкова 1011
SkyUp: куди і як літатиме новий український авіаперевізник
22 травня, 20:01 SkyUp: куди і як літатиме новий український авіаперевізник
Яніна Ткачук 1364
Чиновник: Я знаю, як працюють корупційні схеми, і тому – частково зіпсований
22 травня, 19:01 Чиновник: Я знаю, як працюють корупційні схеми, і тому – частково зіпсований
Євгенія Мазур 604
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук