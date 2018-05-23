Перевантажені "автомонстри": кому власники фур, вагою як літак, проплачують "зелений коридор"

Укртрансбезпека – новоспечений контролюючий орган, якому нещодавно виповнилося два роки. За задумом, він мав опікуватися безпекою руху на автодорогах, залізниці, річках та навіть у портах. Але теорія теорією, а в українських реаліях ця структура, по суті, перетворилася на черговий псевдоконтролюючий орган, усі суперечливі питання з яким при бажанні можна вирішити кешем.

Поки українці гроблять власні автівки та самі гинуть на вітчизняних дорогах із марсіанськими краєвидами, у чиновників та експертів одне пояснення – дороги розбивають перевантажені фури.

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На горезвісні рекорди по вазі українських вантажівок скаржаться по всій Україні.

Асфальт розрахований на 40 тонн, як і треба за правилами. А коли заїжджає "сарай" вагою у 70 тонн, то тут нічого не витримає,

– зазначила журналістка Тетяна Локацька.

Так, до приватного порту "Тіс" приїхала на розвантаження вантажівка вагою у 110 тонн. Вона на лише 20 тонн менша найпопулярнішого у світі пасажирського літака "Боїнг-737".



Українська фура-"важковик"

Перевантажені "автомонстри", справді, одна з головних бід автошляхів. Та, водночас, найкраще прикриття для горе-автодорівців.

Перевіряти та зупиняти дорожних монстрів, що знищують траси, має Укртрансбезпека. Для цього минулого року навіть закупили за бюджетні гроші майже 80 габаритно-вагових комплексів, щоб мало вирішити проблему. Але сумна картина помітна неозброєним оком. За відсутністю системного контролю співробітники служби перетворили свою діяльність у вимагання хабарів з водіїв-порушників.

Як контролери за безпекою руху в країні перетворили новий орган на корупційну піраміду – дивіться у розслідуванні.