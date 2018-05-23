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Перегруженные "автомонстры": кому владельцы фур, весом как самолет, платят за "зеленый коридор"

ЦРУ 104 Читати новину українською

Укртрансбезопасность – новоиспеченный контролирующий орган, которому недавно исполнилось два года. По замыслу, он должен был заниматься безопасностью движения на автодорогах, железной дороге, реках и даже в портах. Но теория теорией, а в украинских реалиях эта структура, по сути, превратилась в очередной псевдоконтролирующий орган, все спорные вопросы с которым при желании можно решить кэшем.

Пока украинцы гробят свои машины и сами гибнут на отечественных дорогах с марсианскими пейзажами, у чиновников и экспертов одно объяснение – дороги разбивают перегруженные фуры.

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На пресловутые рекорды по весу украинских грузовиков жалуются по всей Украине.

Асфальт рассчитан на 40 тонн, как и надо по правилам. А когда заезжает "сарай" весом в 70 тонн, то тут ничего не выдержит,
– отметила журналистка Татьяна Локацкая.

Так, в частный порт "Тис" приехала на разгрузку грузовик весом в 110 тонн. Он только на 20 тонн меньше самого популярного в мире пассажирского самолета "Боинг-737".

Вантажівка 110 тонн

Украинская фура-"тяжеловес"

Перегруженные "автомонстры", действительно, одна из главных бед автодорог. Но одновременно и лучшее прикрытие для горе-автодоровцев.

Проверять и останавливать дорожных монстров, что уничтожают трассы, должна Укртрансбезопасность. Для этого в прошлом году даже закупили за бюджетные деньги почти 80 габаритно-весовых комплексов, что должно было решить проблему. Но печальная картина заметна невооруженным глазом. В отсутствие системного контроля сотрудники службы превратили свою деятельность в вымогательство взяток с водителей-нарушителей.

Как контролеры за безопасностью движения в стране превратили новый орган в коррупционную пирамиду – смотрите в расследовании.

Теги: ЦРУ Коррупция Авто
Источник: 24 Канал
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