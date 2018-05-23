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Институт просвещения. Почему украинская молодежь, которая способна на революцию, не голосует

Інститут просвіти 47 Читати новину українською

Чем молодежь Великобритании похожа на молодежь Украины, и какие их поступки могли изменить ход истории страны, но этого не произошло из-за простого отказа от голосования – смотрите в программе.

Июнь 2016 года. Великобритания. 52% британцев голосуют за выход страны из Евросоюза. Далее – определенный шок и сомнения даже среди тех, кто проголосовал "за". Но пути назад нет. Молодежь, большинство которой была против Brexit, просто не пришла на участки.

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Ноябрь 2013 года. Украина. Власть отменяет подписание Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом. Шок. И первым, кто высказывается "против", была молодежь. Украинские студенты вышли на мирный протест. Дальше – избиение, расстрелы, война. Но именно молодежь изменила покорный ход истории.

Украина в наши дни

Опрос свидетельствует: лишь 10% молодежи интересуются политикой и, одновременно, гораздо больше озабочены коррупцией. Перед выбором "свобода или достаток" молодые украинцы на стороне ценностей и свободы. Они прогрессивные, но не идут голосовать. Они делают революцию, но не идут работать во власть, чтобы реализовать свое видение развития страны.

Не следует оправдывать мировыми тенденциями. Ведь сегодня Себастьян Курц – самый молодой глава правительства Австрии в мире. Эммануэль Макрон – самый молодой глава Франции со времен Наполеона. Они могут, а мы не хуже. Для этого нужно не полениться и хотя бы прийти на выборы.

Себастьян Курц

Себастьян Курц

Чтобы проголосовать осознано, поищите в интернете, между кем будете выбирать. Поверьте, не все решается наверху. Ваше мнение важно.

Теги: Інститут просвіти Brexit Евромайдан студенты
Источник: 24 Канал
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