Инструкция по удовольствию в спальне: как выглядит "Камасутра" от IKEA

Американское отделение IKEA создало рекламу нового каталога, который привлек к себе много внимания пользователей в сети. В компании выпустили собственную версию "Камасутры".

Авторы подчеркнули, что необычный каталог корпорации IKEA является новейшей "инструкцией по удовольствию в спальне".

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Однако вместо сексуальных позиций из "Камасутры" шведская мебельная компания представила другие позиции: кровати, гардеробы и прикроватные столики, объединенные в наборы мебели для спальни.

К слову, названия таких комплектов перекликаются со стандартной книгой о любви. Например, за Doggy Style скрывается спальня, в которой есть кроватка для собак, а Magic Inclination – это пространство с наклонным потолком. Посмотреть полную версию "Камасутры" от IKEA можно здесь.

Смотрите видео: рекламный ролик нового каталога IKEA