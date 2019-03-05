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      Инструкция по удовольствию в спальне: как выглядит "Камасутра" от IKEA

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      Американское отделение IKEA создало рекламу нового каталога, который привлек к себе много внимания пользователей в сети. В компании выпустили собственную версию "Камасутры".

      Авторы подчеркнули, что необычный каталог корпорации IKEA является новейшей "инструкцией по удовольствию в спальне".

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      Однако вместо сексуальных позиций из "Камасутры" шведская мебельная компания представила другие позиции: кровати, гардеробы и прикроватные столики, объединенные в наборы мебели для спальни.
      К слову, названия таких комплектов перекликаются со стандартной книгой о любви. Например, за Doggy Style скрывается спальня, в которой есть кроватка для собак, а Magic Inclination – это пространство с наклонным потолком. Посмотреть полную версию "Камасутры" от IKEA можно здесь.

      Смотрите видео: рекламный ролик нового каталога IKEA

      Интересно! Недавно компания IKEA анонсировала выпуск необычных штор, которые помогут снизить уровень загрязненного воздуха в помещениях. Купить "умные" шторы в магазинах сети можно будет уже со следующего года.

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      Теги: Реклама IKEA Фотоновости
      Источник: 24 Канал
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