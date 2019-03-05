Інструкція по задоволенню в спальні: як виглядає "Камасутра" від IKEA

Американське відділення IKEA створило рекламу нового каталогу, який привернув до себе багато уваги користувачів у мережі. У компанії випустили власну версію "Камасутри".

Автори наголосили, що незвичний каталог корпорації IKEA є новітньою "інструкцією по задоволенню в спальні".

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Проте замість сексуальних позицій з "Камасутри" шведська меблева компанія представила інші позиції: ліжка, гардероби й приліжкові столики, об'єднані в набори меблів для спальні.

До слова, назви таких комплектів перегукуються зі стандартною книгою про кохання. Наприклад, за Doggy Style ховається спальня, в якій є ліжечко для собак, а Magic Inclination – це простір з похилою стелею. Переглянути повну версію "Камасутри" від IKEA можна тут.