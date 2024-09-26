Инцидент произошел еще 17 сентября. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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Что известно об инциденте на полигоне

В ГБР сообщили, что 17 сентября на полигоне в Кировоградской области состоялось занятие по огневой подготовке, во время которого между инструктором и одним из курсантов возник конфликт и спор.

По информации от правоохранителей, инструктор наносил удары военному прикладом автомата, из-за чего тот попал в больницу.

Уже на следующий день следователи возбудили уголовное производство за превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения.

За это инструктору грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, что во Львове будут судить экс-начальника курса Академии сухопутных войск. В ГБР рассказали, что Офицер почти два года бил и унижал курсантов на территории академии и в казармах.