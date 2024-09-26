Інцидент трапився ще 17 вересня. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

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Що відомо про інцидент на полігоні

В ДБР повідомили, що 17 вересня на полігоні в Кіровоградській області відбулося заняття з вогневої підготовки, під час якого між інструктором та одним із курсантів виник конфлікт та суперечка.

За інформацією від правоохоронців, інструктор завдавав ударів військовому прикладом автомата, через що той потрапив до лікарні.

Вже наступного для слідчі порушили кримінальне провадження за перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.

За це інструктору загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, що у Львові судитимуть ексначальника курсу Академії сухопутних військ. В ДБР розповіли, що Офіцер майже два роки бив та принижував курсантів на території академії та у казармах.