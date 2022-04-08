Рупором Кремля стала скандально известная депутат Европарламента Франческа Донато. Интересно, что она уже не первый год активно продвигает пророссийские нарративы на Западе.

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Депутат Европарламента Франческа Донато проголосовала против введения санкций против России. Кроме того, на своей странице в твиттер она активно публикует информацию, дискредитирующую Украину и президента Владимира Зеленского.

Например, она называет ложью любые доказательства преступлений российской армии в Украине. Компания Meta (ранее Facebook) заблокировала страницу Франчески Донато из-за распространения жесткой антиукраинской позиции.

Франческа Донато многократно обвиняла Европейский Союз в том, что Россия напала на Украину. Для этого она использовала известный тезис Кремля о "провоцировании путина". Кроме того, Россия недавно использовала Донато для манипуляций с доказательствами о зверствах россиян в Буче.

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