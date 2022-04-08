Рупором Кремля стала скандально відома депутатка Європарламенту Франческа Донато. Цікаво, що вона вже не перший рік активно просуває проросійські наративи на Заході.

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Росія використовує італійську депутатку для своєї пропаганди

Депутатка Європарламенту Франческа Донато проголосувала проти запровадження санкцій проти Росії. Крім того, на своїй сторінці у твітер вона активно публікує інформацію, яка дискредитує Україну та президента Володимира Зеленського.

Для прикладу вона називає брехнею будь-які докази злочинів російської армії в Україні. Компанія Meta (раніше Facebook) заблокувала сторінку Франчески Донато через поширення жорсткої антиукраїнської позиції.

Італійська депутатка багато разів звинувачувала Європейський Союз у тому, що Росія напала на Україну. Для цього вона використала відомо тезу Кремля про "провокування путіна". Крім того, Росія недавно використала Донато для маніпуляцій із доказами про звірства росіян у Бучі.

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