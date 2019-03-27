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      Интерьеры с картин известных художников воссоздали в реальной жизни: яркие фотосравнения

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      Винсент Ван Гог "Спальня в Арле"
      Винсент Ван Гог "Спальня в Арле" / update.com.ua

      Интерьеры с полотен Ван Гога, Лихтенштейна, Вуда, Кандинского, Коровина и Гау с поразительной точностью ожили в проекте британской креативной студии NeoMam совместно с компанией Home Advisor.

      Вдохновившись работами великих художников, авторы проекта настолько прониклись сюжетами прошлых лет, что предпочитают называть воссозданные интерьеры не только художественным объектом, но и "историческим документом", пишет Buro.

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      "Это заставило нас задуматься о том, как выглядят эти бытовые интерьеры известных полотен в реальном мире. Что, если вместо картины художники сделали фотографию?" – говорят в NeoMam.

      Винсент Ван Гог "Спальня в Арле"

      Грант Вуд "Солнце сияет в углу"

      Василий Кандинский "Интерьер (Моя столовая)"

      Константин Коровин "Интерьер"

      Рой Лихтенштейн "Интерьер со спокойными картинами"

      Эдуард Петрович Гау "Гостинная императрицы Александры Федоровны"

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      Теги: Дизайн Новости недвижимости Новости культуры Декор и дом Идеи для интерьера
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