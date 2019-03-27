Интерьеры с картин известных художников воссоздали в реальной жизни: яркие фотосравнения
Интерьеры с полотен Ван Гога, Лихтенштейна, Вуда, Кандинского, Коровина и Гау с поразительной точностью ожили в проекте британской креативной студии NeoMam совместно с компанией Home Advisor.
Вдохновившись работами великих художников, авторы проекта настолько прониклись сюжетами прошлых лет, что предпочитают называть воссозданные интерьеры не только художественным объектом, но и "историческим документом", пишет Buro.
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"Это заставило нас задуматься о том, как выглядят эти бытовые интерьеры известных полотен в реальном мире. Что, если вместо картины художники сделали фотографию?" – говорят в NeoMam.
Винсент Ван Гог "Спальня в Арле"
Грант Вуд "Солнце сияет в углу"
Василий Кандинский "Интерьер (Моя столовая)"
Константин Коровин "Интерьер"
Рой Лихтенштейн "Интерьер со спокойными картинами"
Эдуард Петрович Гау "Гостинная императрицы Александры Федоровны"
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