Интерьеры с картин известных художников воссоздали в реальной жизни: яркие фотосравнения

Интерьеры с полотен Ван Гога, Лихтенштейна, Вуда, Кандинского, Коровина и Гау с поразительной точностью ожили в проекте британской креативной студии NeoMam совместно с компанией Home Advisor.

Вдохновившись работами великих художников, авторы проекта настолько прониклись сюжетами прошлых лет, что предпочитают называть воссозданные интерьеры не только художественным объектом, но и "историческим документом", пишет Buro.

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"Это заставило нас задуматься о том, как выглядят эти бытовые интерьеры известных полотен в реальном мире. Что, если вместо картины художники сделали фотографию?" – говорят в NeoMam.

Винсент Ван Гог "Спальня в Арле"

Грант Вуд "Солнце сияет в углу"

Василий Кандинский "Интерьер (Моя столовая)"

Константин Коровин "Интерьер"

Рой Лихтенштейн "Интерьер со спокойными картинами"

Эдуард Петрович Гау "Гостинная императрицы Александры Федоровны"