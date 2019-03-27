Інтер'єри з картин відомих художників відтворили у реальному житті: яскраві фотопорівняння

Інтер'єри з полотен Ван Гога, Ліхтенштейна, Вуда, Кандинського, Коровіна та Гау із вражаючою точністю ожили в проекті британської креативної студії NeoMam спільно з компанією Home Advisor.

Надихнувшись роботами великих митців, автори проекту настільки прониклись сюжетами минулих років, що воліють називати відтворені інтер'єри не тільки художнім об'єктом, а й "історичним документом", пише Buro.

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"Це змусило нас задуматися про те, як виглядають ці побутові інтер'єри відомих полотен в реальному світі. Що, якби замість картини художники зробили фотографію?" – питаються у NeoMam.

Вінсент Ван Гог "Спальня в Арлі"

Грант Вуд "Сонце сяє у кутку"

Василь Кандинський "Інтер'єр (Моя столова)"

Костянтин Коровін "Інтер'єр"

Рой Ліхтенштейн "Інтер'єр зі спокійними картинами"

Едуард Петрович Гау "Вітальня імператриці Олександри Федорівни"