Інтер'єри з картин відомих художників відтворили у реальному житті: яскраві фотопорівняння
Інтер'єри з полотен Ван Гога, Ліхтенштейна, Вуда, Кандинського, Коровіна та Гау із вражаючою точністю ожили в проекті британської креативної студії NeoMam спільно з компанією Home Advisor.
Надихнувшись роботами великих митців, автори проекту настільки прониклись сюжетами минулих років, що воліють називати відтворені інтер'єри не тільки художнім об'єктом, а й "історичним документом", пише Buro.
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"Це змусило нас задуматися про те, як виглядають ці побутові інтер'єри відомих полотен в реальному світі. Що, якби замість картини художники зробили фотографію?" – питаються у NeoMam.
Вінсент Ван Гог "Спальня в Арлі"
Грант Вуд "Сонце сяє у кутку"
Василь Кандинський "Інтер'єр (Моя столова)"
Костянтин Коровін "Інтер'єр"
Рой Ліхтенштейн "Інтер'єр зі спокійними картинами"
Едуард Петрович Гау "Вітальня імператриці Олександри Федорівни"
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