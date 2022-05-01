Подоляк о том, чего ожидать от пропагандистов

Российский Совбез активно распространяет фейки и чепуху о ситуации в Украине, а также одобряет решения, направленные против нашего государства. Это прокомментировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Глядя на состав Совета безопасности России и отдельных пропагандистов, у меня один вопрос: интересно, кто как будет вести себя на Нюрнбергском трибунале 2.0? Кто будет давать показания и будет активно сотрудничать со следствием, а кто просто не сможет пережить поражение?

– написал Подоляк.

Реакция пользователей сети

На сообщение политика активно отреагировали пользователи твиттера. Они высказали свои предположения о том, как будут вести себя российские политики и пропагандисты.

"Матвиенко 100% будет рассказывать как она до последнего не понимала, что происходит".

"Соловьев скажет: "Ну за что мне это?"

"Они там все трусы, вспомните трясущегося Нарышкина. 90% из них будут сотрудничать со следствием".

"Соловьев будет сотрудничать, мне кажется, ведь он не дурак совсем, и скользкий тип, переобулся моментально. Киселев и Симоньян будут гордо стоять на своем. Скабеева – это вопрос. Но с собой, думаю, никто не покончит".

"Скабеева будет едва ли не первой, кто помчит сдавать всех. Даже своего мужа сдаст".

"Медведев будет сотрудничать, гарантию даю. И еще Песков. Две тряпки ни на что не способны, живут под страхом потерять зарплату".

Секретарю Совбеза России сообщили в Украине о подозрении

В Украине против секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева возбуждено уголовное дело по статье о посягательствах на территориальную целостность и независимость Украины. Об этом 30 апреля сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, Патрушев публично призвал к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, когда выступал за признание квазиреспублик на оккупированном Донбассе.

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